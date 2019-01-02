Öğretmenin Dikkati Dramı Ortaya Çıkarmıştı.
1 saat önce
Öğretmenin dikkati dramı ortaya çıkarmıştı.
Öğretmenin dikkati dramı ortaya çıkarmıştı... Görme engelli anne ve babalarıyla sıcak yuvalarına girmek için gün sayıyorlar
Ayça öğretmenin başlattığı kampanya ile yapımına başlanan evin tamamlanmasına az kaldı
KAYSERİ - Kayseri
'nin Talas
ilçesine bağlı Kepez
mahallesinde öğretmenlik yapan Ayça Burcu Ökmen'in ortaya çıkardığı aile dramı sonrasında yapımına başlanan ev, tamamlanmak üzere.
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde 9 yaşındaki Necati Özden'in okula beslenmesiz gitmesi üzerine öğrencisine 'Neden beslenme çantan yok' diyen Ayça Burcu Ökmen, öğrencisinin evin gittiğinde 4 kişilik ailenin dramı ile karşılaştı. Öğrencisinin görme engelli annesi, babası ve kardeşiyle tek göz odada yaşamını sürdürdüğünü gören Ökmen, bunun üzerine harekete geçerek 'Necati için bir taşta sen koy' kampanyası başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle aile için yapımına başlanan evin bitmesine az kaldı.
Her gün eve gelerek ustalarla beraber çalışan Necati Özden'in babası Yaşar
Özden, "Evimiz bitmek üzere. İşleri tamamlıyoruz. 1 hafta içerisinde evimize gireceğiz. Çocuklarımızla burada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayacağız. Allah herkesten razı olsun. Özellikle Ayça hocamıza teşekkür ederim. Çocuklarımda heyecanlılar. Çocuklar evimiz olduğu için seviniyorlar. Bizde heyecanlıyız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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