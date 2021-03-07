Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı - Son Dakika

Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı

07.03.2021 09:58

Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı Klipte öğrenci, ev kadını ve iş kadınları hem oynadı hem söyledi Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Selçuk Boran'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çeşitli meslek gruplarından kadınlarla birlikte çektiği 'Kadınlara...

Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı

Klipte öğrenci, ev kadını ve iş kadınları hem oynadı hem söyledi

KAYSERİ - Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Selçuk Boran'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çeşitli meslek gruplarından kadınlarla birlikte çektiği 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' adlı şarkının klipi büyük ilgi gördü.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan 13 yıllık müzik öğretmeni Selçuk Boran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' şarkısına klip çekti. Sözleri Hanife Kurt'a ait olan, yönetmenliğini Matin Ahmadi'nin yaptığı, bestesini Selçuk Boran'ın yaptığı 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' şarkısının klibinde Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli meslek gruplarında çalışan kadınlar da yer aldı.

Kliple ilgili bilgi veren Selçuk Boran, "Kadına şiddetin her geçen gün artması sebebiyle, kadınlara şiddete dikkat çekmek amacı ile bu besteyi yaptım. Benim de iki kız evladım var ve evlat yetiştirmek gerçekten çok zor" dedi.

Hemcinslerine böyle bir şarkı ile mesaj vermek ve seslenmek istediğini ifade eden Boran, "Şarkının klibinde Türkiye'den ve yurt dışından çeşitli meslek gruplarında çalışan kadınlar yer aldı. Müziğin birleştirici bir özelliği var ve en iyi mesaj yolunun müzik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Birçok bestesi ve şarkıları olan Boran, "Umarım böyle üzüntü verici konuları notaya dökme ihtiyacı duymayız. Şiddetin her türlüsünü kınıyorum" dedi.

Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı
Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı
Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı
Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı

Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, Selçuk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı - Son Dakika


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