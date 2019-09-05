Son Dakika Haberleri: Öğretmenin kayıp kaplumbağası otogarda bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Öğretmenin kayıp kaplumbağası otogarda bulundu

2 saat önce

Mersin'e otobüsle gelen öğretmenin, yolculuk sırasında kaybolan "Tonti" adındaki kaplumbağası, otobüs terminalinde bulundu.

Öğretmenin kayıp kaplumbağası otogarda bulundu, System.String[]

Mersin'e otobüsle gelen öğretmenin, yolculuk sırasında kaybolan "Tonti" adındaki kaplumbağası, otobüs terminalinde bulundu.

Öğretmen Nilüfer Büyükcan, tatil için gittiği Eskişehir'den şehirler arası otobüsle görev yaptığı Mersin'e geldi.

Yolculuğu sırasında 4 yıldır beslediği Tonti isimli kaplumbağasını da yanına alan Büyükcan, sevimli hayvanı kutusuyla birlikte koltuğunun altına bıraktı.

Büyükcan kente vardığında, kaplumbağasının, kutunun bir bölümünü yiyerek çıkmış olduğunu fark edince Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali (TAŞTİ) personeline telefon numarasını bıraktı.

Terminal personeli, bahçede bakım yaptıkları sırada kaplumbağayı bulunca Büyükcan'a ulaştı.

Kaplumbağasına yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Büyükcan, "Kaplumbağamı önce otobüs personeli bulup, ağaçlık alana bırakmış. Sonrasında da Mersin Büyükşehir Belediyesinin TAŞTİ personeli bakım sırasında fark etmiş. Çok sevdiğim Tonti'me kavuşmuş olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bağış açıklaması
Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:14:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenin kayıp kaplumbağası otogarda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]