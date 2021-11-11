Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma - Son Dakika

Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma
11.11.2021 09:52
Siirt'te görevli bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında "Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer Kemalist yapayım." ifadelerinin yer alması tepkilere sebep oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapan öğretmen Zeynep Ç. sosyal medya hesabından öğrencileriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Öğrencilerine "küçük hewaller" diyen öğretmenin bu paylaşımı tepki çekti.
"KÜÇÜK HEWALLERDEN MİNİK BİRER KEMALİST YAPAYIM"
Zeynep Ç.'nin paylaşımında, "Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer Kemalist yapayım." ifadeleri yer aldı.
İşte o paylaşım:
MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öğrenci velileri ve sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma tepki gösterdi. Tepkilere neden paylaşımın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.
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