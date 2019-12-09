Son Dakika Haberleri: Öğretmenin mektupla kitap talebine emniyetten destek
Son Dakika Güncel Öğretmenin mektupla kitap talebine emniyetten destek - Son Dakika

Öğretmenin mektupla kitap talebine emniyetten destek

6 saat önce

Adana'da bir öğretmenin, İl Emniyet Müdüründen mektupla talep ettiği kitaplar okul kütüphanesindeki raflarda yerini aldı.

Öğretmenin mektupla kitap talebine emniyetten destek, System.String[]

Adana'da bir öğretmenin, İl Emniyet Müdüründen mektupla talep ettiği kitaplar okul kütüphanesindeki raflarda yerini aldı.

Karaisalı ilçesindeki Beydemir Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Asil Mermer, okulda oluşturacakları kütüphane için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mektup yazarak kitap desteği istedi.

Mermer, mektubunda; "Basında yer alan, okullara yardım çalışmalarınızı takip ederken bizlere de bu konuda yardımcı olabileceğinizi düşünüp size ulaşmak istedim. Eski ya da yeni fark etmez, okul kütüphanemiz için katkıda bulunacağınız her kitap çok işimize yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öğretmenin talebi üzerine İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce okula kitap yardımında bulunulması talimatını verdi.

Polisler, topladıkları 500 kitabı kolilerle okula götürerek öğretmene teslim etti.

Kitaplar, polis, öğretmen ve öğrenciler tarafından kütüphanedeki raflara konuldu.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Müdürü, köy okulu için kendisinden yardım isteyen öğretmene 500 roman gönderdi
Manzara seyreder gibi hortumu izlediler Genç polis, "Vuramazsın, sıkamazsın" diyen eşi tarafından öldürüldü Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:40:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenin mektupla kitap talebine emniyetten destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]