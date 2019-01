Öğretmenin Nasihatı Başkan Adayına Hayatı Boyunca Rehber Oldu

AK Parti'den Edremit Belediye Başkanlığı aday adayı olan Abdullah Can, öğretmeninin nasihatının kendisine hayatı boyunca rehber olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Edremit Bürosu'na nezaket ziyaret bulunan Ak Parti Belediye Başkan aday adayı Can, "Lise'de okurken, babam rahatsızlandı. Ticari işlerin takip edilmesi gerekiyordu. Okulunu bırakacağımı, öğretmenime söyledim. 'Oğlum oku, okulu bırakma, ülkemizin sizin gibi gençlere ihtiyacı var' sözünü hiç unutmadım. Bu nedenle hem okuyup, hem çalıştım. Özel sektörde fabrika müdürlüğüne kadar yükseldim. Emekli oldum. Parti tabanı ve vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine hayatındaki tecrübelerini ve projelerini hayat geçirmek için belediye başkanlığı yarışında 'bende varım'dedi.Aday adayı olduğu 2 aylık süreçte her akşam vatandaşın dertlerini, sıkıntılarını dinlediğini ve hazırladığı mega projeleri anlattığını söyleyen Can, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkezimiz beni layık görüp görev verdiği takdirde seçimi kazanıp, Edremit'i dev projelerimiz ile şaha kaldıracağız. Edremit'i daha yaşanır, sorunsuz bir kent halini getireceğiz. Halkın sorunlarını çok iyi biliyorum. Edremit'te yaşayan ve yaz tatilinde gelen vatandaşlarımızı daha iyi rahat ve sağlıklı tatil geçirmeleri için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz yoğun bir çalışma içinde olacağız. Edremit'te deniz turizmi 3 ay gibi kısa bir zaman sürüyor. Bunu kaplıca, dağ, Kazdağları 'na teleferik, kayak sporu gibi projelerimiz ile yıl boyuna yaymak istiyoruz. Böylece hem iş istihdamını artırıp, hem de esnafımızın yüzünü güldürmek, en büyük amacımız olacak" diye konuştu. - BALIKESİR