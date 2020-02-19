Öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada - Son Dakika

Öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada

14 dakika önce

Gaziantep'te bir ilkokulda görev yapan sözleşmeli öğretmenin öğrencileri tokatlayıp yerde sürüklediği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada, System.String[]

Gaziantep'te bir ilkokulda görev yapan sözleşmeli öğretmenin öğrencileri tokatlayıp yerde sürüklediği anlar cep telefonu ile görüntülendi. Olayın ardından öğretmenin okulla ilişiği kesildi.


Olay, Şehitkamil ilçesi Saadettin Batmazoğlu ilkokulunda meydana geldi. Okulda sözleşmeli öğretmen olarak yaklaşık 10 gün önce göreve başladığı öğrenilen Hatice K.'nın sınıfta bulunan öğrencileri tokatlayarak yerde sürüklediği anlar bir veli tarafından görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Hatice K.'nın öğrencilerinin yüzüne vurduğu ve yere yatırarak kulağını çektiği görüldü.


Görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği belirtildi. - GAZİANTEP

Hatice Çarpar, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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