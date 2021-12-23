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Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında - Son Dakika

Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında

23.12.2021 10:26
Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında

Aksaray'da Matematik öğretmeninin öğrencisini dövüp boğazını sıktığı görüntüler okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da Matematik öğretmeninin öğrencisini dövüp boğazını sıktığı görüntüler okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Bağrışma seslerini duyan diğer öğretmenlerin müdahalesiyle kurtarılan öğrencinin ailesi öğretmenden şikayetçi olurken, öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Aralık tarihinde Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda Matematik öğretmeni olarak görev yapan öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkarttı. Sınıfın kapısını kapattıktan sonra öğretmen öğrenciye tokatlamaya başladı. Ardından hızını alamayan öğretmen öğrencisinin boğazını sıkıp defalarca tekme tokat atıp dövdü. Tüm bu yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada bağrışma seslerini duyan bir diğer öğretmen dersi bırakıp koridora çıktı. Dayak diyen öğrenciye kalkan olan kadın öğretmenin müdahalesiyle öğrenci dayakçı öğretmenin elinden kurtarıldı. Yaşadığı olayı anlattığı babası Duran K. tarafından hastaneye götürülen öğrenci T.K., sağlık kontrolünden geçirildi. Baba Turan K. daha sonra da Cumhuriyet Savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y.'den şikayetçi oldu.

Dayakçı öğretmen açığa alındı

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenin açığa alındığı duyuruldu. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında

Cumhuriyet, matematik, Ortaköy, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında - Son Dakika
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