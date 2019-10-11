Son Dakika Haberleri: Öğretmenin öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddiası
Son Dakika Güncel Öğretmenin öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddiası

Öğretmenin öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddiası

50 dakika önce

Balıkesir'de, sınıfta bir öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmenin öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddiası, System.String[]

Balıkesir'de, sınıfta bir öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni B.Ç'nin, 11. sınıfta okuyan bir öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı ve bunu sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla Balıkesir Valiliğince inceleme başlatıldığı belirtildi.

Altıeylül, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:02 Kaynak: AA
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