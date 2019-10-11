Öğretmenin öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddiası

Balıkesir'de, sınıfta bir öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni B.Ç'nin, 11. sınıfta okuyan bir öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı ve bunu sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla Balıkesir Valiliğince inceleme başlatıldığı belirtildi.