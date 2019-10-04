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Öğretmenin okul yolunda hayatını kaybetmesi

1 saat önce

Yozgat'ta göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Akkaş'ın ölüm haberi öğrencilerini yasa boğdu.

Öğretmenin okul yolunda hayatını kaybetmesi, System.String[]

Yozgat'ta göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Akkaş'ın ölüm haberi öğrencilerini yasa boğdu.

Çakmak Köyü İlkokulunda görevli Türkçe öğretmeni arkadaşı Muzaffer Koçak'ın kullandığı otomobille geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Mustafa Akkaş, öğrencilerini ve köy halkını üzdü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin görev yaptığı okulu bugün tatil etti.

Okulda görev yapan hizmetli Fuat Çakıcı, olayı duyduklarında çok üzüldüklerini söyledi.

Çakıcı, öğretmenlerin Boğazlıyan ilçesinde ikamet ettiklerini, okula günlük geliş gidiş yaptıklarını ifade etti.

Köy halkından Hayrettin Pala da olayı duyunca çok üzüldüklerini belirterek, "Muzaffer ve Mustafa öğretmen çok mütevazi insanlardı. Olayı duyunca öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ağladı, köy halkı olarak hepimiz çok üzgünüz." dedi.

8. sınıf öğrencisi Berkay Sevim ise sabah ilk derslerinin Muzaffer Koçak'ın girdiği Türkçe olduğunu söyledi.

Öğretmenlerinin ilk derse gelmemesi üzerine şaşırdıklarını anlatan Sevim, "Diğer öğretmenlerimizin üzgün olduğunu ve ağladığını gördük. Sorduğumuzda önce bize söylemediler. Daha sonra öğretmenlerimizin kaza yaptıklarını öğrendik. Okulumuz tatil edildi. Mustafa öğretmenimiz vefat etmiş, Muzaffer öğretmenimiz yaralanmış. Bütün öğretmenlerimin onun yanına gitti." diye konuştu.

Muzaffer Koçak (30) yönetimindeki 66 EB 710 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Yozgat kara yolu Dereçepni köyü mevkisinde Murat Yüksel yönetimindeki 31 N 9016 plakalı tıra arkadan çarpmış, otomobilde bulunan Mustafa Akkaş (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan sürücü Koçak, 112 Acil Servis ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Mustafa Akkaş, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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