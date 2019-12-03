Son Dakika Haberleri: Öğretmenin otomobili ile çarptığı öğrenci öldü
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Öğretmenin otomobili ile çarptığı öğrenci öldü

6 saat önce

BARTIN'da okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yiğit Bayraktar'a (14), öğretmenin kullandığı otomobil çarptı.

Öğretmenin otomobili ile çarptığı öğrenci öldü, System.String[]

BARTIN'da okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yiğit Bayraktar'a (14), öğretmenin kullandığı otomobil çarptı. Yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, Bartın Kozcağız yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar servisten indi. Evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yiğit Bayraktar'a, edebiyat öğretmeni Emrah E. (33), idaresindeki otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Yiğit Bayraktar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının hastanede öldüğü haberini alan baba Hamza Bayraktar ve aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.Emrah E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:17 Kaynak: DHA
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