Son Dakika Haberleri: Öğretmenin Otomobiline Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı

Öğretmenin Otomobiline Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı

5 dakika önce

SAMSUN'da, okulun bahçesinde park halindeki, öğretmen S.Ç.'ye ait otomobile pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli yakalandı.

Öğretmenin Otomobiline Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
SAMSUN'da, okulun bahçesinde park halindeki, öğretmen S.Ç.'ye ait otomobile pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Ortaokul'unda dün sabah saatlerinde meydana geldi. S.Ç. adlı kadın öğretmene ait park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. Otomobile 5 kurşun isabet ettiğini belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki 30 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A. (37) ve E.K. (36) olduğunu belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken, olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfek M.A.'nın evinde bulundu. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:08 Kaynak: DHA

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