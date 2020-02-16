Öğretmenin sevgisi otizmli Nurettin'i hayata bağladı - Son Dakika

Bilecik'in Bayırköy beldesinde yaşayan 12 yaşındaki otizmli Nurettin Pire'nin dış dünyaya kapalı hayatı, 4 yıl önce tanıştığı öğretmeni Halil Çam sayesinde değişti.

Nurettin'in ailesi, çocuklarındaki hastalığı 4 yaşındayken fark ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne özel eğitim için başvurdu. Özel eğitim alan Nurettin, 8 yaşında, Bayırköy Ortaokulunda görevlendirilen öğretmen Halil Çam ile tanıştı.

Aralarında gelişen ağabey-kardeş ilişkisiyle eğitimini sürdüren Nurettin, 4 yılda kaydettiği ilerlemeyle herkesin takdirini topladı.

"Oyunla eğitim" metodu ile sınıfta hazırladığı eğitim parkurunda, dokunsal ve eğitici oyunlarla Nurettin'in dış dünyaya açılmasını sağlayan Çam, öğrencisine bateri çalmayı da öğreterek, başarıları sonrasında onu, okulda kurulan müzik grubunun başına getirdi.

Otizmli Nurettin, 4 yıl önce teneffüslere dahi çıkmazken şimdilerde kitap okuma etkinliklerinde topluluk önünde kitap okuyor.

Öğretmen Çam, Nurettin'in kendisini ilk başta kabul etmediğini, sabır ve mücadele sonrasında Nurettin ile arkadaş olduklarını, daha sonra eğitime başladıklarını söyledi.

"Nurettin, ben onunla tanıştığımda kendi dünyasında hapsolmuş, kendi gerçeklerini yaşayan bir çocuktu." diyen Çam, "Zor bir süreçti. Bizim mesleğimizde, 'dünyadaki tüm bilgilere sahip olsanız bile o çocuğun dünyasına giremezseniz o çocuğa dokunamazsınız' gerçeği vardır. Ben de bu amaçla Nurettin'in dünyasına girmek için çabaladım. Hemen eğitime başlamak yerine Nurettin'in dünyasına girmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Nurettin ile iletişim kurduktan sonra doğruluk ve yakınlık ile eğitime devam ettiğini kaydeden Çam, "Başlarda öfke nöbetleri olan bir çocuktu, kuralları kesinlikle kabul etmiyordu. Kendi dünyasında yaşayan bir çocuk olduğu için kendi kuralları vardı. Zor bir süreçti ama onun dünyasına girdikten sonra her şey kendiliğinden çözüldü. 2017 yılında sadece harfleri tanıyordu, o beni kabul ettikten sonra yolumuz açıldı. Önceden ders yapmak istediğimiz an, masa ve sandalyeleri yere atardı. Ben de ilk başlarda çekiniyordum, acaba nasıl yol alacak, diye. Eğitim ortamını dışarıya taşıyınca Nurettin fark etmeden okuma-yazma öğrendi." diye konuştu.

Her gün Nurettin için 20 kilometrelik yolu aşarak beldeye geldiğini kaydeden Çam, "İl merkezinde çalışma imkanım var ama Nurettin ile aramızda farklı bir iletişim olduğu için bırakamıyorum onu. 15 tatil ve yaz tatilinde onu özlüyorum, ailesiyle görüşüyorum. Onu görmeye buraya geliyorum." dedi.

"Bir anne olarak çok mutlu oldum"

Nurettin'in annesi Nurcan Pire de Halil öğretmeni, "Nurettin'in karanlık dünyasına doğan güneş" olarak tanımladığını belirtti.

Çocuğunun 4 yıldaki gelişimini büyük bir mutlulukla takip ettiğini anlatan Pire, "Halil öğretmenden önce Nurettin sadece kelime söylüyordu, cümle kuramıyordu. Okumayı öğrendi, cümle kurmaya başladı, bir anne olarak çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Nurettin Pire ise öğretmenini ağabeyi gibi gördüğünü, ders saatlerinin gelmesi için sabırsızlandığı belirterek, "Burada ders çalışıyorum, okumayı öğreniyorum. Halil hocamı çok seviyorum, ondan ayrılmak istemiyorum. Onunla kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Nurettin'in diğer arkadaşlarımızdan bir farklı yok"

Neredeyse her teneffüs Nurettin'in özel sınıfına gelerek onunla şakalaşan ve sohbet eden öğrencilerden Aysu Yıldız, Nurettin'deki değişime şahit olduklarını dile getirdi.

Okuldaki tüm öğrencilerin Nurettin'e karşı büyük bir sevgi beslediğini anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Nurettin dışarıya çıkmayan, arkadaşlarıyla geçinemeyen bir öğrenciydi. Halil öğretmen bize anlatınca Nurettin'in otizmli olduğunu öğrendik. Öğretmenimiz sayesinde Nurettin'deki sevgiyle birlikte oluşan değişimi gördük, bakış açımız değişti."