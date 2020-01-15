Öğretmenin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına AFAD destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Öğretmenin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına AFAD destek verdi - Son Dakika

Öğretmenin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına AFAD destek verdi

6 saat önce

Erzurum'un Aziziye ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeninin, sosyal medya üzerinden öğrencileri için yaptığı yardım çağrısına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek verdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeninin, sosyal medya üzerinden öğrencileri için yaptığı yardım çağrısına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek verdi.

Dağdagül Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için yardım kampanyası başlatan sınıf öğretmeni Nurdan İpek'in çağrısı üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.

Hazırlanan yardım paketleriyle okula giden ekipler, getirdikleri kıyafetleri öğrencilere kendi elleriyle giydirdi.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, imkanlar ölçüsünde yardım çağrılarına destek olduklarını söyledi.

Yardım paketlerinin Ebu İshak Vakfı ile hazırlandığını belirten Karslı, "Öğretmen hanımın yardım çağrısına duyarsız kalamazdık. Buradaki çocuklarımızın bir nebze de olsa gönüllerini hoş ettiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Nurdan İpek ise yaptığı çağrının kısa sürede yanıt bulmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğretmenin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına AFAD destek verdi

Erzurum, AFAD, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!
Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Son Dakika Haberleri
00:18 15 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:10 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda - Son Dakika Haber
00:10 Başkent'te kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
00:05 İkizleri sobadan sızan karbonmonoksit gazı ayırdı - Son Dakika Haber
00:05 Maskeli soyguncu vurularak öldürüldü - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 00:34:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına AFAD destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]