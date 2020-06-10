Öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden ailesiyle birlikte Gelibolu'ya şehitlik ziyaretine giden öğretmen, yolda rastladığı aç kalan tilkiyi besledi. Tilkinin sıcak kanlı tavrına hayran kalan öğretmen hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de gülümseten diyaloğunu paylaştı.



Ailesiyle birlikte Tekirdağ Malkara'dan Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik alanına ziyarete giden tarih öğretmeni Mümin Lüftüoğlu, yolda bir tilki görünce aracını durdurdu. Lüftüoğlu, tilkinin kaçmadığını görünce hayvan severlik örneği sergileyerek yanına yaklaştığı aç tilkiyi poğaçayla besledi. Lütfüoğlu, "Tilkinin bu kadar yakın ve insandan kaçmayan tavrı bizim için güzel bir anı oldu" ifadesini kullanarak gülümseten o anları telefon kamerasıyla kaydetti. - TEKİRDAĞ