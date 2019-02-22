Son Dakika Haberleri: Öğretmenin Yazdığı Kitap İlgi Görüyor

Öğretmenin Yazdığı Kitap İlgi Görüyor

2 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Oysu İlkokulu Müdürü Önder Tüfekçi'nin yazdığı 'Seyyah' adlı kitap ilgi görüyor.

Öğretmenin Yazdığı Kitap İlgi Görüyor, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Oysu İlkokulu Müdürü Önder Tüfekçi'nin yazdığı 'Seyyah' adlı kitap ilgi görüyor.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "İlçemiz köy okullarından Oysu İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Önder Tüfekçi 'Seyyah adlı öykü eserini kaleme alarak büyük bir başarıya imza attı. Öğretmenimiz Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu'nun makamına çıktılar ve kitap hediye ettiler. Kaymakamımız öğretmenimizin yazmış olduğu bu eserden dolayı kendisini teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi. 2023 Kütahya Eğitim Vizyonu kapsamında öğretmenlerin yazarlık yönlerinin açığa çıkarılması hedefinde ilçemizden böyle bir çalışmanın çıkması bizim için bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Altıntaş, Yaşam
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