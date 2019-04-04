Son Dakika Haberleri: Öğretmenini Bıçaklayan Öğrenci Tutuklandı

Öğretmenini Bıçaklayan Öğrenci Tutuklandı

25 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldüren F.Ç.(17) tutuklandı.

Öğretmenini Bıçaklayan Öğrenci Tutuklandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldüren F.Ç.(17) tutuklandı.

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. okulun müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakladı. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Kuyucu, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan F.Ç.'nin geçen ocak ayında arkadaşlarıyla kavga ettiği bu nedenle Necmeddin Kuyucu'nun başkanlığını yaptığı disiplin kuruluna sevk edildiği ve 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı. Kuyucu'yu bu sebeple öldürdüğü ihtimali üzerinde durulan ve olayda kullandığı bıçağı çantasında taşıdığı belirlenen F.Ç., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Gebzekocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:26 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk, Gebze, Güncel
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