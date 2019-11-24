Son Dakika Haberleri: Öğretmenini karşısında gören vali duygusal anlar yaşadı
Son Dakika Güncel Öğretmenini karşısında gören vali duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Öğretmenini karşısında gören vali duygusal anlar yaşadı

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında ilkokul öğretmenini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Öğretmenini karşısında gören vali duygusal anlar yaşadı, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında ilkokul öğretmenini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.


Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve çok sayıda öğretmen katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Vali Ayhan konuşma yaptığı esnada slayt perdesine Ayhan'ın ilkokul öğretmeni Emel Uluer'in görüntüleri yansıtıldı. Bu sırada Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Sivas'a getirilen Uluer salona girdi. İlkokul öğretmenini karşısında gören Vali Ayhan duygulu anlar yaşadı. Ayhan, yapılan sürprizin şaşkınlığını yaşadıktan sonra öğretmenine çiçek takdim ederek elini öptü. Uluer, Bayburt Çiftetaş Köyü İlkokulu'ndan mezun olan Ayhan'a ilkokul diplomasını verdi.


Programda konuşan Vali Ayhan, "Her öğretmenin yeri farklıdır ama ilkokul öğretmeni gerçekten unutulmuyor. Derin izler bırakıyor bizlerde. İnsana şahsiyet, kimlik veren, ufkunu açan, yüreğine güzel tohumlar atan ilkokul öğretmenidir" dedi.


Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için ant içme töreni düzenlenen programda emekli öğretmenlere ise şeref belgesi verildi. - SİVAS

Muhsin Yazıcıoğlu, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 20:36:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenini karşısında gören vali duygusal anlar yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]