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Öğretmeninin dövdüğü öğrenci: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip, tehdit etti (2) - Son Dakika

Öğretmeninin dövdüğü öğrenci: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip, tehdit etti (2)

25.01.2022 14:31
Öğretmeninin dövdüğü öğrenci: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip, tehdit etti (2)

T.K.'NİN DEDESİ: MİLLİ EĞİTİM ONA MÜKAFAT VERDİ Duruşmanın ardından açıklama yapan T.K.'nin dedesi Selahattin K., Ali Rıza Y.

T.K.'NİN DEDESİ: MİLLİ EĞİTİM ONA MÜKAFAT VERDİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan T.K.'nin dedesi Selahattin K., Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verilip, İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak başlamasını mükafat olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Öğretmenin, memur olarak göreve devam etmesi başlı başına bir sorun. Bu durum bizi çok üzüyor. O öğretmen, görevden alınması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı ona mükafat verdi. Sen bu öğretmenliği yapamıyorsun, otur şu masaya, salla başını al maaşını, dediler. Olayda dövülenin yanına kar kalır. Ben bu durumdan bunu anladım. Torunumun psikolojisi bozuldu. Sağ olsun devletimiz ilgileniyor. Psikolog geliyor görüşme yapıyor. Okuluna da başladı." Sanatçı Şahan Gökbakar'ın, torunu T.K.'ye sahip çıkıp özel koleje gönderilme imkanı sağladığını hatırlatan Selahattin K., "Şahan Gökbakar'dan da Allah razı olsun, ona çok teşekkür ediyorum. Onu gözlerinden öpüyorum. Ömrü uzun olsun. Allah onu evlatlarına, annesine babasına bağışlasın. Bir ağabeyi olarak özel koleje yazdırdı. Karnesi de iyi, teşekkür belgesi aldı. İnşallah daha iyi olacak. Bu okulda daha iyi oldu" dedi.'ŞİDDETİN BOYUTU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI'Aile avukatı Ali Oğuz Şahin de tanıkların ifadesiyle T.K.'nin uğradığı şiddetin boyutunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Şahin, "Mahkemeden birtakım taleplerimiz oldu. Sanığın duruşmaya gelmemesi ve ifadesinin alınmaması üzerine mahkeme bu celsede bir karar veremeyecek. Sanığın bir sonraki duruşmada beyanları alındıktan sonra bizim taleplerimiz de değerlendirilecek. Bugün mahkemede tanıklar dinlenildi. Onların ifadelerinde de dosyadaki haklılığımız ve evladımızın uğradığı şiddetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı. Gözyaşlarına hakim olamayan tanıklar oldu. Umarız bir daha kimsenin böyle bir şiddet olayına girişmeyeceği şekilde bu mahkeme neticelenir. Evladımız ve ailesinin, tüm kamuoyunun yüreği bir nebze olsun soğur. Bu olay basit yaralama şeklinde değerlendirildiğinde ne savcılığın ne de mahkemenin elinde bir şey yok. Kanunlarda belirlenen bir üst sınır var" dedi. 'YAĞMA SUÇU İŞLENDİ'

Öğrenci T.K.'nin burnu kanadıktan sonra kan olan kazağının öğretmeni tarafından alınmasının 'yağma' suçu kapsamına söyleyen Şahin, "Bizim burada talebimiz, yavrumuzun kazağının öğretmen tarafından alınması sebebiyle 'yağma' suçunun unsurlarının oluştuğu şeklindeydi. Sanığın ifadesinden sonra, dosyanın görevsizlik kararı verilip verilmeyeceğine karar verilerek Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi söz konusu. Biz iddianamenin de iadesini talep ettik. Bu noktada da bir karar bekliyoruz. Bir sonraki duruşmada her şey netleşmiş olacak" diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Şahan Gökbakar, Öğretmen, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmeninin dövdüğü öğrenci: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip, tehdit etti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmeninin dövdüğü öğrenci: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip, tehdit etti (2) - Son Dakika
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