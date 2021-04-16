Öğretmeninin "Öksüzün bir ineği olmasın mı?" paylaşımı, gencin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Öğretmeninin "Öksüzün bir ineği olmasın mı?" paylaşımı, gencin hayalini gerçekleştirdi

16.04.2021 11:11
Öğretmeninin

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde küçük yaşlarda anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız yaşayan 20 yaşındaki Serkan Büyükünlü, ilkokul öğretmeninin sosyal medyada "Öksüzün bir ineği olmasın mı?" paylaşımıyla başlattığı kampanya sayesinde inek sahibi oldu.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde küçük yaşlarda anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız yaşayan 20 yaşındaki Serkan Büyükünlü, ilkokul öğretmeninin sosyal medyada "Öksüzün bir ineği olmasın mı?" paylaşımıyla başlattığı kampanya sayesinde inek sahibi oldu.

Doğduktan 5 ay sonra babasını, 13 yaşında da annesini kaybedince öksüz kalan Büyükünlü, yaşam mücadelesinde tek başına kaldı. Yemeğini pişiren, bulaşığını yıkayan, ev temizliğini yapan Büyükünlü, köyde zorluklara rağmen yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Lise eğitimini tamamlayan Büyükünlü, öğretmenine, "Bir ineğim olsaydı köy yerinde geçinir giderdim." sözleriyle anlattığı hayaline, ilkokul öğretmeni Abdullah Arkan'ın sosyal medya hesabından "Bu hayatta bir öksüzün bir ineği olmasın mı?" paylaşımıyla kavuştu.

Büyükünlü, buzağısıyla birlikte hediye edilen inekten sağdığı sütü satarak gelir elde etmeye başladı.

Ahırını büyütmek ve hayvan sayısını artırmak isteyen Büyükünlü, AA muhabirine, annesini kaybettikten sonra 2008 yılında ilkokul öğretmeni Abdullah Arkan ile tanıştığını söyledi.

Öğretmeni ile irtibatını kesmediğini belirten Büyükünlü, "Hocamla sohbetlerde, 'Hocam bir süt ineğim olsun geçinirim, kimseye muhtaç olmam' derdim. Abdullah hocam da kendisi bir kampanya başlatmış. Bana sürpriz yaptı, bir inek ve buzağı aldı." dedi.

Büyükünlü, ineğin bakımını yaptığını, sütünü satıp geçimini sağlamaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ahırım eski olduğu için yenileyip büyütmek istiyorum. Borçlanıp bir inek daha almak istiyorum. Köyümüzde yaylamız var. Köyümüzde tarım ve hayvancılık yapılıyor. Ben de hayvancılıkla uğraşmayı seçtim, köyde yaşamayı seviyorum."

Büyükünlü'nün ilkokul öğretmeni Abdullah Arkan da öğretmenlerin, öğrencilerin zihinlerine girmeden önce gönlüne girmeye çalıştığını söyledi.

Bazı öğrencilerin de öğretmenlerin gönlüne girdiğini aktaran Arkan,"Serkan, böyle bir öğrencimiz. 2008 yılında bu köyde sınıf öğretmenliği yaparken Serkan ile tanıştım. O zaman yetimdi sonra da öksüz kaldı. Köyden farklı yere tayinim çıktı ama Serkan'ı hiç unutmadım. Kaymakamımızın desteğiyle Serkan'ın liseyi bitirmesine vesile olduk." diye konuştu.

Arkan, Serkan'ın liseden sonra eğitimini ilerletemeyip köye yerleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Köyde tek başına hayat mücadelesi veriyor. Serkan sürekli 'Köyde kendi kendimi geçindireceğim bir ineğim olsun' derdi. Bu hayalini sürekli dile getirince ben de sosyal medya üzerinden 'Bir öksüzün bir ineği olmasın mı?' başlığıyla yazı kaleme aldım. 4 gün gibi kısa bir sürede iyi yürekli insanlar ulaştı. Beraber görev yaptığımız öğretmen arkadaşlarımız destek oldu. Serkan'ın hayali bir süt ineğiydi ama iyi yürekli insanlar sayesinde bir de buzağısı oldu. İneğin bakımını yapıyor, sütünü satarak geçimini idame ettiriyor."

İnsanların farklı hayalleri olduğunu vurgulayan Arkan, "Kiminin lüks yatları, kiminin lüks arabaları veya ev hayali olabilir. Serkan'ın hayali ise bir süt ineğiydi, bu anlamda küçük bir katkı sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Hisarbey, Sarıkaya, Yozgat, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmeninin 'Öksüzün bir ineği olmasın mı?' paylaşımı, gencin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


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