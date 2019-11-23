Son Dakika Haberleri: Öğretmenler adına fidan sahiplenme imkanı
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Öğretmenler adına fidan sahiplenme imkanı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, öğrencilere öğretmenleri adına fidan sahiplenme ve bağışta bulunma imkanı getirdi.

Öğretmenler adına fidan sahiplenme imkanı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, öğrencilere öğretmenleri adına fidan sahiplenme ve bağışta bulunma imkanı getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Kasım'da yurt genelinde gerçekleştirilen fidan dikim seferberliğiyle 14 milyona yakın fidan sahiplenilirken, şimdi de öğretmenler için etkinlik düzenlendi.

Buna göre, çocukları yetiştiren ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenler için "gelecegenefes.com" internet adresinde bir etkinlik başlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleri adına fidan sahiplenerek ya da bağışta bulunarak geleceğe nefes olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bizleri birer fidan gibi yetiştiren, geliştiren öğretmenlerimiz adına da geleceğe nefes olalım. 24 Kasım'da tüm halkımızı, gelecegenefes.com sitemiz üzerinden öğretmenleri adına fidan sahiplenmeye ya da bağışlamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, eski TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile yarın İzmir'de öğretmenler için fidan dikip Öğretmenler Günü kutlama programına katılacak.

Geleceğe Nefes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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