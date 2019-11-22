Son Dakika Haberleri: Öğretmenler ara tatilde etkinliklere devam ediyor
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Öğretmenler ara tatilde etkinliklere devam ediyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa yapılan "Ara Tatil" dönemini fırsata çeviren öğretmenler çeşitlik etkinlikler ile bir araya geldi.

Öğretmenler ara tatilde etkinliklere devam ediyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa yapılan "Ara Tatil" dönemini fırsata çeviren öğretmenler çeşitlik etkinlikler ile bir araya geldi.


Giresun'da, öğretmenlerden oluşan, Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Ekibi (MESSE) ile Oryantiring İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği seminer ve yarışma yoğun ilgi gördü.


Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, ara tatil dönemlerinde bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.


Bu etkinlikle amacın, öğretmenlerimizin sivil savunma ve oryantiring konularında farkındalıklarını artırmak olduğunu belirten Tosunoğlu, "Amacımız hem sivil savunmanın önemini, hem de oryantiring'in önemini farkındalık oluşturarak ortaya çıkarmaktı. Bu etkinlikler daha geniş kapsamlı şekilde yapılmaya devam edecek katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Gazipaşa İlkokulu Öğretmenleri ve 24 Kasım Anaokulu Öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte dereceye girenlere madalya ve katılım sertifikası verildi. - GİRESUN

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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