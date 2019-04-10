Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

46 dakika önce

Patnos'ta öğretmenler arası 15 Temmuz Şehitleri geleneksel 3. halı saha turnuvası başladı.

Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı, System.String[]
Patnos'ta öğretmenler arası 15 Temmuz Şehitleri geleneksel 3. halı saha turnuvası başladı.


Eğitim-Bir-Sen Patnos Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında yapılan protokolle geleneksel hale gelen turnuvanın bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor.

Turnuva açılış konuşması yapan Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Fikret Ayaz, "Spor yapalım, dostluk kazansın" sloganıyla gerçekleştirilen turnuvaya ilçe genelinde 23 takımın katıldığını söyledi.

Ayaz, "Sendikal anlayışımız ve kazanımlarımız ülkemizin ve yaşadığımız şehrin kültürel, sosyal alanına katkı sağlamaktadır. Çok çeşitli alanlarda büyük hizmetlere imza atıyoruz. Ücret, özlük ve hukuk mücadelesi ile beraber sosyal ve kültürel faaliyetlerle de öğretmenlerimizin hizmetindeyiz. Sosyal aktivite, dostluk ve kardeşliği pekiştiren bu tür sosyal ve sportif faaliyetleri önemsediğimizi geleneksel hale gelen ve üçüncüsünü düzenlediğimiz bu turnuvamızla da pekiştirmiş olmaktayız. Turnuvamızın hayırlara, dostluğa ve kardeşliğe vesile olması temennisi ile turnuva paydaşlarına ve katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alpaslan ise, turnuvaya katılan ve emek veren herkese teşekkür etti.


Konuşmaların ardından turnuvanın açılış maçı, Ayaz ve Alpaslan'ın yaptığı vuruşla başladı.

10-26 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan turnuva sonunda dereceye giren takımların ödüllerinin törenle verileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Patnos, Güncel
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