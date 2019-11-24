Son Dakika Haberleri: Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası
Son Dakika Güncel Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası - Son Dakika

Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası

6 saat önce

Oltulu Öğretmenler 24 Öğretmenler günü dolayısıyla masa tenisi turnuvasında ter attılar.

Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası, System.String[]

Oltulu Öğretmenler 24 Öğretmenler günü dolayısıyla masa tenisi turnuvasında ter attılar.


24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Oltu'da Öğretmenler arası Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya Oltu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü de ev sahipliği yaptı.


Ustaca hareketlere de sahne olan turnuvanın sonunda Cebrail Koçak birinci, Levent Aykurt ikinci ve Nihat Korku üçüncü oldu. Turnuva vesilesiyle bir araya gelen ve amatör olarak masa tenisi oynayan öğretmenler, yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını ifade ettiler. Masa tenisi turnuvalarının daha sık ve bir programa bağlı olarak yapılması gerektiği katılımcıların ortak temennisi oldu. - ERZURUM

Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:09:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]