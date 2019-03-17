Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Aşık Veysel'i Türküleriyle Andı

Öğretmenler Aşık Veysel'i Türküleriyle Andı

19 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesine atanan 26 öğretmen, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Sivrialan köyündeki kabrini ve müzeyi ziyaret etti.

Öğretmenler Aşık Veysel'i Türküleriyle Andı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesine atanan 26 öğretmen, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Sivrialan köyündeki kabrini ve müzeyi ziyaret etti.

Öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan eşliğinde, ders dışı etkinlik faaliyetleri kapsamında Veysel'in doğup büyüdüğü Sivrialan köyüne giderek, 21 Mart'taki ölüm yıl dönümü öncesi ozanın mezarı başında dua okudu.

Buradaki ziyaretin ardından ozanın müzeye dönüştürülen evini gezen öğretmenler, köy muhtarı Mustafa Çam'dan müze hakkında bilgi aldı.

Anafartalar Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Tülay Berkil, Veysel'in bal mumundan yapılmış heykelinin yanında saz çalıp, "Uzun ince bir yoldayım" adlı eserini seslendirdi, diğer öğretmenler de türküye eşlik etti.

Tülay Berkil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik öğretmeni olarak ünlü ozanın doğup büyüdüğü yeri ilk kez görmekten ve mezarını ziyaret ederek dua okumaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Aşık Veysel'in büyük bir değer olduğunu vurgulayan Berkil, "Aşık Veysel denince aklıma gönül tellerinden gelen eserler ve yazdığı sözler geliyor. Bu kadar doğal, güzel ve gerçekçi türküler yazmak gerçekten büyük ustalık ve yetenek ister." dedi.

Berkil, ozana ait birçok türküyü severek çalıp söylediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA

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