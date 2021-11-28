ÖĞRETMENLER ATA BİNİP, OK ATTI - Son Dakika

ERZURUM'da düzenlenen 'Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, veliler ve şehit yakınları ile bir araya gelen öğretmenler, at binip, ok attı, sobada pirişirilen patates ve kestanelerden yiyerek unutulmayacak bir gün yaşadı.

Merkez Aziziye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nde düzenlenen kutlamada bir araya gelen öğretmenleri, şehit yakınları, öğrencileri ve veliler yalnız bırakmadı. Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanferi'nde katıldığı etkinlikte öğretmenler günü adeta dört nala kutlandı. Kulübün otağı çadırında yakılan sobanın etrafında toplanan katılımcılar, pişirelen közde patates ve kestane yiyerek ısındılar. Daha sonra külübün antrenörleri eşliğinde at binip ok atarak hedefleri vuran öğretmenler zevkli ve heyecanlı dakikalar yaşadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü 93'ncü yılını büyük bir çoşku ile kutladıklarını belirten Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Geleceğimizin teminatı ve gücü olan çocuklarımızın eğitiminde vatan, millet, devlet sevgisini aşılamak ile ilgili öğretmenlerimize çok görev düşüyor ve bu güç onlar için teminatı olacaktır. Başta Aybüke öğretmenimizin bütün eğitim gönülülerimizin şehit olan kardeşlerimize cenabı haktan rahmet diliyorum, bütün şehit öğretmenlerimizin mekanı cennet olsun onların yeri doldurulamaz ve verdikleri emekte inkar edilemez. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı öğretmenlerimizin ellerinde şekilenecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hayatında ilk kez at binip, ok attığını söyleleyen müzik öğretmeni Seyhan Kutlu, "24 Kasım öğretmenler günü münasebeti ile böyle bir etkinlik düzenlendi. Burada olmak öğrencilerimizin ve kendi adımıza çok mutlu etti. Tabii ki okçuluk, atçılık ve binicilik bizim tarihi ata sporlarımızdan böyle bir münasebet ile bu etkinlik hem çocuklar hem de biz öğretmenlere bir nebze olsun stresten uzaklaşıp güzel günler, güzel saatler adına güzel bir etkinlikti bu etkinliklerin devamını dileriz. Hava biraz soğuktu ama samimi ortam içimizi ısıttı" dedi

Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Veyisefendi İlkokulu sınıf öğretmeni olan Ayşe Melek Okuyucu ise şunları söyledi:

"24 kasım öğretmenler günü münasebeti ile kulübümüzde kutlama düzenlemeyi düşündük. 93'ncü yıl sebebi ile 31 okuldan 31 öğrenci ve şehit yakınları katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ve Kent Konseyi'nin katkıları ile İl Milli eğitim müdürlüğününün destekleri ile burada güzel bir kutlama yaptık. Öğretmenlerimiz, vellilerimiz, öğrencilerimiz ve şehit yakınları at binip ok attı. Geleneksel sporlarının tanıtımını, otağa hayatının canlandırılmasını yayptık. Etkinliğimiz iki gün sürecek ve bunu geleneksel hale getireceğiz."

Öğretmenleri günü nedeniyle etkinliklere katılan Türkçe öğretmeni Didar Yılmaz Gül, güzel ve unutulmaz bir gün geçirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Ok atık, ata bindik ve diğer etkinlikere katıldık. Gayet güzel bir program oldu. Bugün ki programda bizi yalnız bırakmayan şehit yakınları, öğrenci ve velilere teşekkür ediyorum" dedi.