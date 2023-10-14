Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dün aldığı karar tartışmalara neden oldu. MEB, öğretmenlerin 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmalarının okullarda yapılmasına karar verdi. Son dakika alınan karar öğretmenleri mağdur etti.

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 13.10.2023 tarihli "13-17 Kasım 2023 Mesleki Çalışma Dönemi" konulu resmi yazıda Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapılacağı bildirildi. Seminer çalışmalarının okullarda 09.30-13.00 saatleri arasında belirlenen program kapsamında yüz yüze yapılacağı açıklandı.

ONLİNE YAPILMASI BEKLENİYORDU

Ancak daha önceki dönemde söz konusu çalışmalar online olarak yapılıyordu. Birçok öğretmen bu yılda online yapılmasını beklerken, gelen kararla şoke oldu. Tatil planı yaptıklarını ve biletlerini alıp rezervasyon yaptıklarını belirten öğretmenler duruma isyan etti.

MEB'İN KARARI GERİ ÇEKMESİ İSTENİYOR

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin isyan ettiği bir başka nokta ise çocuklarını bırakacak kimse olamaması. Söz konusu dönemde kreşlerinde tatil olacağını belirten öğretmenler, çocuklarını okula götürmek zorunda kalacak. Yüz binlerce öğretmen MEB'in kararı geri çekmesini bekliyor.

Karara gösterilen tepkiler şöyle: