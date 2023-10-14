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Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli - Son Dakika

Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli

Son Güncelleme: 14.10.2023 10:31

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil dönemine denk gelen 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmaların okullarda yapılmasına karar vermesi tepkilere neden oldu. Birçok öğretmen seminerin online olarak yapılacağını bildiklerinden tatil planı yapıp bilet aldıklarını belirterek mağdur olduklarını söyledi. Öğretmenler MEB'in kararından vazgeçmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dün aldığı karar tartışmalara neden oldu. MEB, öğretmenlerin 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmalarının okullarda yapılmasına karar verdi. Son dakika alınan karar öğretmenleri mağdur etti.

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 13.10.2023 tarihli "13-17 Kasım 2023 Mesleki Çalışma Dönemi" konulu resmi yazıda Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapılacağı bildirildi. Seminer çalışmalarının okullarda 09.30-13.00 saatleri arasında belirlenen program kapsamında yüz yüze yapılacağı açıklandı.

ONLİNE YAPILMASI BEKLENİYORDU

Ancak daha önceki dönemde söz konusu çalışmalar online olarak yapılıyordu. Birçok öğretmen bu yılda online yapılmasını beklerken, gelen kararla şoke oldu. Tatil planı yaptıklarını ve biletlerini alıp rezervasyon yaptıklarını belirten öğretmenler duruma isyan etti.

MEB'İN KARARI GERİ ÇEKMESİ İSTENİYOR

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin isyan ettiği bir başka nokta ise çocuklarını bırakacak kimse olamaması. Söz konusu dönemde kreşlerinde tatil olacağını belirten öğretmenler, çocuklarını okula götürmek zorunda kalacak. Yüz binlerce öğretmen MEB'in kararı geri çekmesini bekliyor.

Karara gösterilen tepkiler şöyle:

Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli
Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli
Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli
Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli
Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli

Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Eğitim, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli - Son Dakika
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