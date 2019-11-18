Son Dakika Haberleri: Öğretmenler balon uçuracak
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Öğretmenler balon uçuracak

6 saat önce

Adana'da Öğretmenler Haftası dolayısıyla, 2 bin öğretmenin katılımıyla 3 bin balon uçurulacak.

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Adana'da Öğretmenler Haftası dolayısıyla, 2 bin öğretmenin katılımıyla 3 bin balon uçurulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Öğretmenler Günü ve Öğretmenler Haftası kapsamında, toplumda öğretmenlere yönelik farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinliklere imza atılacağı belirtildi.

Etkinlikler kapsamında 20 Kasım'da saat 10.30'da 15 ilçede eş zamanlı "Balon uçurma" faaliyetinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Merkez Park'ta da dört merkez ilçeden 2 bin öğretmenin katılımıyla 3 bin balonun uçurulacağı ve ardından konserin düzenleneceği bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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