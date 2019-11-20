Son Dakika Haberleri: Öğretmenler başkentte halk oyunları gösterisi sundu
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Öğretmenler başkentte halk oyunları gösterisi sundu

6 saat önce

Başkentte 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilden öğretmenlerin katılımıyla 10 yöreye ait halk oyunları gösterisi sunuldu.

Öğretmenler başkentte halk oyunları gösterisi sundu, System.String[]

Başkentte 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilden öğretmenlerin katılımıyla 10 yöreye ait halk oyunları gösterisi sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla MEB Şura Salonu'ndaki gösteri, Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde gerçekleştirildi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm illerinden çeşitli branşlara mensup öğretmenin bir araya geldiğini söyledi.

Öğrencilerin kendi kültürel kodlarındaki değerleri halk oyunları üzerinden anlamalarının önemli olduğunu belirten Boyacı, "Anadolu'nun kardeşliği, dostluğu, hoşgörüsü ve birlikteliği öğretmenlerimizden çocuklarımıza halk oyunları vasıtasıyla ulaşsın istiyoruz." diye konuştu.

Bütün şehirlerde halk oyunlarını destekleyeceklerini ifade eden Boyacı, gelecek yıl nisanda Türkiye genelinde büyük bir halk oyunları festivali yapacaklarını kaydetti.

Antalya'dan gelen öğretmen Betül Ayhan öğrencilere halk oyunlarını sevdirmek istediklerine işaret ederek, etkinlikle kendilerine de büyük bir hediye verdiklerini aktardı.

Hatay'dan gelen öğretmen Vural Memgi ise etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Ziya Selçuk, Türkiye, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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