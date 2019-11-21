Öğretmenler bastona ebru işledi

BİTLİS - Bitlis'te ara tatile giren öğretmenlere motivasyon programı kapsamında ebru sanatı eğitimi verildi.

Bitlis Anadolu Lisesi öğretmenlerine yönelik verilen eğitime Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Adilcevaz ilçesinde baston ustası olan ve aynı zamanda ebru sanatı da yapan Cumali Birol'u okula davet eden Okul Müdürü Murat Biçer, eğitimlerin başarılı olduğunu söyledi. Bu dönemde öğretmenlerin motivasyonunun yükseldiğini ifade eden Biçer, ebru sanatının Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğunu ve bu sanatı yaparken ruhun dinlendiğini kaydetti. Murat Biçer, "Yapmış olduğumuz ebru sanatıyla öğretmenlerimizde bir farkındalık oluşturmak için bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmaya katılan ustamıza teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde bir ara tatil uygulaması mevcuttur. Bu 18-22 Kasım tarihlerine denk geldi. Bizde ebru sanatıyla okulumuzdaki öğretmenlerimizle farkındalık oluşturmak için bir çalışma yaptık. Bu tür sanatsal ve kültürel çalışmaların ilimizde, okulumuzda, genel anlamda ülkemizde yürütülmesi önemlidir. Bakanlığımızın mesleki çalışma kapsamında göndermiş olduğu program içeriğine baktığımız zaman, bu tür faaliyetlere sık sık değinildiğini görüyoruz. Ebru sanatını seçtik. Çünkü ebru sanatı Osmanlı döneminden bu yana süre gelen bir sanattır. Ebru sanatıyla ilgilenen insanların yorgun zihinlerini, yorgun bedenlerini dinlendirdiklerini, ruh hallerini ortaya çıkardıkları bir durum olduğundan dolayı öğretmenlerimizi eğitim öğretimin başlayacağı güne zihinde olmalarını sağlamaya çalıştık" dedi.

Eğitim veren Cumali Birol ise, bugün Bitlis Anadolu Lisesinde uygulamalı bir eğitime geldiklerini belirterek, "Ara tatilde motivasyon eğitimiyle ilgili öğretmenlerimizle beraber olduk. Kültürel mirasımız olan ebru sanatı konusunda burada hem öğretmenlerle hem şube müdürlerimizle hem de okul müdürümüzle birlikte motivasyon eğitimine katıldık" ifadelerini kullandı.

Birol, verilen ara tatilin yansımalarını önümüzdeki dönemde göreceklerini ifade ederek, "Gerçekten bu tatilin acaba yansıması neler olacak? Bunun ilk yansımasını şimdi yaşıyoruz. Gerek doğada gerekse de iç mekanda olsun, yansımasını bir haftadır görüyoruz. Bastonun üzerine ebru işledik. Bugüne kadar öğretmenlerimiz bu sanatı görmemişlerdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bunun devamı gelecek diye düşünüyoruz. Ülkemizin, bizlerin, öğretmenlerimizin ve özellikle ailelerimizin bu tarz motivasyonlara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sanatlarımızı gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki fuarlarda değerlendiriyoruz. Amacımız bu sanatı verdiğimiz eğitimlerle yaymaktır" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Cumali Birol, öğretmenlerle birlikte ebru sanatını hem kağıda hem de bastonlara işledi.