Öğretmenler Battalgazi'nin tarihi mekanlarını fotoğraflayacak - Son Dakika

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kadrajdan Kültüre Şehir Hikayeleri" projesi kapsamında fotoğraf tutkunu öğretmenler, Battalgazi'nin tarihi mekanlarını fotoğrafladı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin gözünden bir şehir portresi oluşturmak amacıyla hazırlanan "Kadrajdan Kültüre Şehir Hikayeleri" projesine katılan fotoğraf tutkunu öğretmenler, ilçedeki tarihi mekanları gezerek, fotoğraf çekti.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Arslantepe Höyüğü, Tahtalı Hamam Müzesi, Eski Malatya Yaşam Müzesi, Ulu Cami, Şahabe-i Kübra Medresesi, surlar, Kanlı Kümbet ve namazgahı ziyaret eden öğretmenler, tarihi mekanları yakından gördü.

Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder, Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Güder, kültürel ve tarihi zenginliğine sahip çıkılması gerektiğini belitti.

Kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle fotoğraf kadrajlarına girecek en güzel ilçesinin Battalgazi olduğunu ifade eden Güder, "Yerel yönetimler olarak Battalgazi'nin tarihini yeniden ayağa kaldırmak için tüm gayretlerimizi canla başla ortaya koyuyoruz. Önceliğimizi ise Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi yönünde sürdürüyoruz. Bunun dışında ilçemizde bulunan 2 tane medrese var. Kültür Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz ile kazı çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Kılıç ise Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladıkları proje kapsamında öğretmenlerin gözünden ilçenin sosyal, kültürel, doğal zenginliklerini ve geleneklerini fotoğraflarla kayıt altına almak istediklerini bildirdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.