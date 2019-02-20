Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Becerilerini Öğrencilere Aktaracak

Öğretmenler Becerilerini Öğrencilere Aktaracak

1 saat önce

Tarsus'ta öğretmenlerin becerilerini öğrencilere kazandırması amacıyla bir okulda "STEM" ve "oyun temelli blok kodlama" eğitimleri projesi hayata geçirildi.

Öğretmenler Becerilerini Öğrencilere Aktaracak, System.String[]
Tarsus'ta öğretmenlerin becerilerini öğrencilere kazandırması amacıyla bir okulda "STEM" ve "oyun temelli blok kodlama" eğitimleri projesi hayata geçirildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik, becerilerin öğrencilere kazandırmaları, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi ve yeni bir ürün ortaya koyulmasına imkan sağlaması amacıyla hayata geçirilen proje, Kazım Taşkın İlkokulu'nda uygulanmaya başladı.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, "STEM" ve "oyun temelli blok kodlama" eğitimleri projesinin uygulandığı okula yaptıkları ziyarette, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ünal, ziyaretteki konuşmasında, projenin önemine değinerek, "Teknolojinin hayatımıza girmesi ile beraberinde kendimizi daha çok geliştirme ve yenilemeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu projeyle öğrenciler eğlenip yeni buluşlar keşfedecek, yeni ürünler ortaya koyacak. Proje öğrencilerin öz güven ve motivasyonlarının artmasına imkan tanıyacak." ifadesini kullandı.

Metin de eğitimlerinin düzenli olarak haziran ayına kadar devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

Tarsus, Güncel
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