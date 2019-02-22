Son Dakika Haberleri: Öğretmenler, Belediye Çalışanları ve Sağlıkçılar İş Bırakıyor

Öğretmenler, Belediye Çalışanları ve Sağlıkçılar İş Bırakıyor

1 saat önce

28 Şubat'ta yine masaya oturacak olan Hizmet sendikası ver.di taleplerinde ne kadar kararlı olduğunu göstermek için pazartesi, salı ve çarşamba günleri ülke genelinde grev çağrısı yaptı.

Öğretmenler, Belediye Çalışanları ve Sağlıkçılar İş Bırakıyor, System.String[]
28 Şubat'ta yine masaya oturacak olan Hizmet sendikası ver.di taleplerinde ne kadar kararlı olduğunu göstermek için pazartesi, salı ve çarşamba günleri ülke genelinde grev çağrısı yaptı. Berlin, Hamburg, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde öğretmenler, belediye çalışanları ve sağlıkçılar iş bırakma eylemine destek verecek.

BERLİN'DE İKİ GÜN

Pazartesi geniş katılımın olacağı planlanan miting için işçiler Gaensemarkt'ta toplanıp sendikanın merkezinin bulunduğu Besenbinderhof'a kadar yürüyüş yapacak ve belediye çalışanlarının tümü iş bırakacak. Berlin ve Hamburg'da öğretmenler salı ile çarşamba günü iş bırakacak. Sokağa dökülecek öğretmenler iki gün boyunca derslere girmeyecek. Eğitmenler de yuvalarda çocuklara bakmayacak. Öğretmenlere yüksekokul ve üniversite çalışanları ile öğretim üyeleri de destek verecek.

DOKTORLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI Pazartesi günü KRV'nin Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster kentlerindeki klinik ve üniversitelere bağlı hastanelerde iş bırakma eylemi yapılacak. Salı günü ise Düsseldorf, Essen ve Münster kentlerinde mitingler düzenlenecek. Düsseldorf'da eyalet meclisinin önünde yapılacak mitinge 8 bin sağlık çalışanının katılması bekleniyor. Hastane çalışanlarının yanı sıra adalet bakanlığı çalışanları ile gardiyanlar da işe gitmeyecek. Hannover'de de sağlık çalışanları ücretlerinin düzeltilmesi için uyarı grevi yapacak. Birleşik Hizmet Sendikası ver.di çalışanlar için 200 Euro'dan aşağı olmamak üzere yüzde 6 oranında zam talep ediyor. Sendika sağlık alanında çalışanlarının ücretlerinin de en az 300 Euro artırılmasını istiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:25 

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