Öğretmenler 'bilime' gönüllü oldu

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin bilimi topluma yaymak hedefiyle gerçekleştirdiği 'Bilim Elçileri' eğitim programı başladı.



Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik olarak düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sonu start alan 4. dönem eğitim programına 27 gönüllü öğretmen katıldı. Eğitim programıyla adaylara Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki işleyiş ve atölye çalışmalarıyla bilim iletişimine yönelik bilgi ve teknikler aktarılıyor. Programa katılan adaylar, okul dışı ortamlarda farklı öğretim, yöntem ve teknikleri öğrenme fırsatı yakalıyor. Bilim elçileri eğitim programına katılanlar ayrıca teknolojinin bilimi aktarmadaki rolünü kavrama ve farklı öğretim teknolojilerini bilimle bağdaştırmada, 21. yüzyıl becerilerini kavrayabilmenin temel taşları STEAM, bilimsel atölye, deney alanları, proje çalışmaları ve bilim gösterisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak. 10 hafta sürecek olan 'Bilim Elçisi' programını başarıyla bitiren adaylara, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından 'bilim elçisi sertifikası' verilecek. - BURSA