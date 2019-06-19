Öğretmenler bu kez sınıf yerine ocağa girdi
33 dakika önce
Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, mesleki çalışma kapsamında maden müzesini ve uygulama ocağını gezdi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğretmenleri, mesleki çalışma kapsamında maden müzesini ve uygulama ocağını gezdi.
Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri son zamanlarda görülmemiş bir uygulama gerçekleştirdi. Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri mesleki çalışma kapsamında Maden
müzesini ve uygulama ocağını gezerek yerinde bilgiler aldı. Günün sonunda ise öğretmenler gezdikleri maden müzesi ve uygulama ocağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK
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