Son Dakika Haberleri: Öğretmenler bu kez sınıf yerine ocağa girdi
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Öğretmenler bu kez sınıf yerine ocağa girdi

33 dakika önce

Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, mesleki çalışma kapsamında maden müzesini ve uygulama ocağını gezdi.

Öğretmenler bu kez sınıf yerine ocağa girdi, System.String[]
Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, mesleki çalışma kapsamında maden müzesini ve uygulama ocağını gezdi.

Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri son zamanlarda görülmemiş bir uygulama gerçekleştirdi. Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri mesleki çalışma kapsamında Maden müzesini ve uygulama ocağını gezerek yerinde bilgiler aldı. Günün sonunda ise öğretmenler gezdikleri maden müzesi ve uygulama ocağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
Maden, Anadolu Lisesi, Zonguldak, Güncel
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