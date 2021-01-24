Öğretmenler "Bulanık için çal" projesinde buluştu - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde görevli öğretmenler, ilçenin tanıtılması amacıyla hazırlanan klipte rol aldı, türküler seslendirdi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 25 öğretmenin görev aldığı proje kapsamında hazırlanan klibin ilçenin tanıtımına katkı sunacağını belirtti.

İlçede görevli müzik öğretmenlerinin projeye büyük destek sunduğunu belirten Tunçel, şöyle konuştu:

"Projenin bir ayağı türküleri seslendirmekse, diğer ayağı da ilçenin görsel unsurlarının bir bütünlük içinde ve akıcı şekilde sunmaktı. Bu bağlamda Bulanık'ın özelliklerini taşıyan 12 köy ve belde ile ilçe merkezinde 7 mekanda çekimler yapıldı. Projede 11 öğrencimiz yer aldı. 19 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Binlerce beğeni aldı. Projenin her aşamasında bize destek veren öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.