Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Çavdarhisar ve Emet'i gezdi
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Öğretmenler Çavdarhisar ve Emet'i gezdi

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde görev yapan öğretmenler, ara tatil etkinlikleri kapsamında Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Antik Kenti ve Emet Etibor İşletmesi'ni ziyaret etti.

Öğretmenler Çavdarhisar ve Emet'i gezdi, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde görev yapan öğretmenler, ara tatil etkinlikleri kapsamında Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Antik Kenti ve Emet Etibor İşletmesi'ni ziyaret etti.


Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz ara tatil etkinlikleri kapsamında Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ni gezme fırsatı buldular. Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Antik Kent gezisinden sonra, Emet Etibor Maden Fabrikası'nı gezip burada yapılan üretimle ilgili yetkililerden bilgi aldılar. Son olarak Altıntaş ilçemizde türkü dinletisi, veliler arası yöresel yemek yarışması, karikatür çizimi, okul kütüphanesini düzenleme gibi faaliyetlerle ara tatil etkinliklerini sürdürdüler" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Altıntaş, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
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