Öğretmenler, 'Cemilem' türküsünü seslendirdi - Son Dakika

Öğretmenler, 'Cemilem' türküsünü seslendirdi
6 saat önce
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Öğretmenlerimiz Türkiye için söylüyor' projesi kapsamında Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Teke yöresine ait 'Cemilem' türküsünü seslendirdi.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Öğretmenlerimiz Türkiye için söylüyor' projesi kapsamında Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Teke yöresine ait 'Cemilem' türküsünü seslendirdi.Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri tarafından 3 günde evde yapılan kayıtlar sonrası hazırlanan türkü sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, "3 gün içinde evde yapılan kayıtlardan oluşan çalışmamıza destekleri için İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz Beye ve emekleri için öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:41 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum