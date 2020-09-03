Öğretmenler, Covid-19'a karşı önlem almak için üretime geçti - Son Dakika

DÜZCE'de Beyciler İlk ve Ortaokulu Beyciler İlkokulu öğretmenleri, okulların açılacağı 21 Eylül günü için dezenfektan aparatlarını atık malzemeden yaparak öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlatılması planlanıyor. Bu sürece kadar Milli Eğitim Bakanlığı okullarda koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınması istedi. Düzce'nin Beyciler Mahalllesi'nde bulunan Beyciler İlk ve Ortaokulu öğretmenleri de öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli şekilde eğitim görmesi için okuldaki hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öğretmenler fiziki mesafe kuralına uyulması için okul içinde işaretlemeler yaparken bir yandan da dezenfektan aparatlarını atık malzemeden yaparak öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Atıl ve kullanılmayan tahtalardan önce dezenfektan aparatları üreten öğretmenler sonra projeyi geliştirerek ayak basmalı hale getirdi.