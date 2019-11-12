Son Dakika Haberleri: Öğretmenler dart turnuvasında yarışacak
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Öğretmenler dart turnuvasında yarışacak

6 saat önce

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Sivas'ta öğretmenler arası dart turnuvası düzenlenecek.

Öğretmenler dart turnuvasında yarışacak, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Sivas'ta öğretmenler arası dart turnuvası düzenlenecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "24 Kasım öğretmenler günü dart turnuvası" yapılacak.


Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan dart turnuvasına bay-bayan öğretmenler katılarak kıyasıya mücadele edecek. 20 Kasım Çarşamba günü saat 09.30'da başlayacak olan turnuva aynı gün sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere ödül takdim edilecek. - SİVAS

Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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