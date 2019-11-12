Öğretmenler dart turnuvasında yarışacak

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Sivas'ta öğretmenler arası dart turnuvası düzenlenecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.



Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "24 Kasım öğretmenler günü dart turnuvası" yapılacak.



Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan dart turnuvasına bay-bayan öğretmenler katılarak kıyasıya mücadele edecek. 20 Kasım Çarşamba günü saat 09.30'da başlayacak olan turnuva aynı gün sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere ödül takdim edilecek. - SİVAS