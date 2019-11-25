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Öğretmenler dartta hünerlerini sergiledi
6 saat önce
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Dart Turnuvasında, öğretmenler şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Dart Turnuvasında, öğretmenler şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.
Düzce Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan 24 Kasım Dart Turnuvasına 11 öğretmen katıldı. Yapılan turnuvada öğretmenler 1. olabilmek için hedef tahtasına oklarını attılar. Turnuva sonunda Beyciler Ortaokulu'dan Vahit Berk Polat birinci, Yeşiltepe Ortaokulundan Hasan Fidan ikinci, Atatürk Lisesi'nden Muhammet Onur Yıldırım üçüncü ve Osmangazi Ortaokulundan Şenol Sakallı dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Dart İl Temsilcisi Duygu Savaş Demirtaş takdim etti. - DÜZCE
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