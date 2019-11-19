Son Dakika Haberleri: Öğretmenler "Deniz ve Orman Okulu"nda eğitim aldı
Son Dakika Güncel Öğretmenler 'Deniz ve Orman Okulu'nda eğitim aldı - Son Dakika

Öğretmenler "Deniz ve Orman Okulu"nda eğitim aldı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğretmenlere "Deniz ve Orman Okulu Projesi" kapsamında doğa eğitimi verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğretmenlere "Deniz ve Orman Okulu Projesi" kapsamında doğa eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye 23 öğretmen ve 15 eğitmen katıldı.

Proje kapsamında Talat Göktepe Çamlığı'nda düzenlenen kampa katılan öğretmenler doğadaki zorluklarla baş edebilme eğitimlerine katıldı.

Eğitime alan öğretmenlere katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, törende yaptığı konuşmada, kampa öncelikli olarak okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin alındığını belirtti.

Kampa katılan öğretmenlerin öğrencilerine doğa eğitimi verebileceğini ifade eden Açıkyörük, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin sadece doğayı gezmesini değil aynı zamanda doğayla baş başa kalmayı ve doğayı da öğrenmesini istiyoruz. Bu tür etkinlikle eğitimin sadece dört duvar arasında yapılamayacağını aynı zamanda doğada da yapılacağını öğretmenlerimiz gördüler ve birebir yaşadılar. 20 saatlik eğitim kampına katılan öğretmenler ailelerinden ayrı kalarak büyük bir fedakarlık gösterdi. Okullar ara tatiline girmesine rağmen geleceğimiz çocuklarımızın eğitimlerine daha güzel katkı sunmak için tatilinizden fedakarlık yaptınız hepinize teşekkür ediyorum."

Öğretmenler Deniz ve Orman Okulu nda eğitim aldı

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'nin 150 çiftçiye yolladığı paraya, elektrik dağıtım şirketi icra yoluyla el koydu
Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenler "Deniz ve Orman Okulu"nda eğitim aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]