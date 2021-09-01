ÖĞRETMENLER DERS MATERYALİ HAZIRLADI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri okullar açılmadan öğrencileri için dersleri için materyal ve sınıf hazırlığı yaptı.

Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerinin derse ilgisini artırmak, derslerde daha başarılı ve verimli olmak için kendileri materyal ve sınıf hazırlığı yaptı. Okulun matematik öğretmeni Harun Arısoy, fen bilgisi öğretmeni Ayşegül Tatlıcan, teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Eren branşlarıyla ilgili atık malzeme ve kağıtlardan çeşitli materyaller hazırladı. Öğretmenler daha sonra hazırladıkları bu materyallerle sınıf ve laboratuvarlarını süsledi. Öğrencilerin daha çok kitap okumasını artırmak için kütüphaneye yönlendirmek için çalışma yürüten Ali Eren, okullarına açtıkları geniş kapsamlı 'Şehit Polis Yaşar Özlem Kütüphanesi' duvarına Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, içerisinde kadınların mermi taşıdığı, Kocatepe'de Atatürk, Seyit Onbaşı gibi figürlerin yer aldığı rölyef çalışması yaptı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HER FIRSATTA ÇALIŞIYORUZ'

Fen bilgisi öğretmeni Ayşegül Tatlıcan, fırsat buldukça yaz tatilinde okula geldiklerini söyleyerek, Öğrencilerimizin konuları daha iyi anlamaları için derslerde kullanacağımız materyalleri hazırlıyoruz. Böylelikle derslerimiz dada zevkli hale geliyor. Ebalar, kartonlar ya da sanayiye gidip ahşap kestiriyorum ya da atık malzemelerden yapıyorum. Öğrencilerimiz için her fırsatta çalışıyoruz. Okullarımızın açılacağı için çok mutluyuz. Biz Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim ve öğretime hazırız dedi.

'DERSİMİZİ MATERYALLER İLE SOMUTLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Matematik öğretmeni Harun Arısoy, Matematik dersi genel olarak soyut bir ders olduğu için öğrencilerin anlamada güçlük çektiği bir ders. O yüzden mümkün olduğunca materyaller ile somutlaştırmaya çalışıyoruz. Fırsat buldukça materyal hazırlayarak öğrencilere sunmaya çalışıyoruz diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN GEÇMİŞLE BAĞ KURMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK'

Teknoloji ve tasarım öğretmenli Ali Eren, Buraya ben rölyef çalışmalarını yaptım. Çalışmam Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor, kadınlarımızın mermi taşıyışı, Kocatepe Atatürk, Seyit Onbaşı gibi figürleri canlandırdık. Geçmişle bağ kurabilmek adına yaptık. Milli ve manevi değerleri ön plana çıkarak bu konuda farkındalık yaratmak, vatanın nasıl kazanıldığını, bu uğurda nasıl şehitler verildiğini ve kadınımızın, kızımızın nasıl bu uğurda caba harcadığını çocuklarımızın anlaması, bir nebze de olsa akıllarında bir şey bırakabilmek için uğraştık dedi

'ÖĞRETMENLERİMİZİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYDİK'

Okulun Müdür Yardımcısı Hanife Gülver de Okul idarecisi olarak öğretmenlerimizin yaptığı bütün çalışmaların destekçisiydik her zaman. İki aydır bazı öğretmen arkadaşlarımız gelip burada materyal hazırlıyor. Okulumuzu eğitim ve öğretim adına hazırlamak için. Daha uzun süren bir kütüphane çalışmamız da var. İnşallah onun açılışını da tamamlıyoruz dedi.