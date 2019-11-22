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Öğretmenler dikecek, öğrenciler yiyecek

6 saat önce

Öğretmenler dikecek, öğrenciler yiyecekANKARA - Altındağ Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Altındağ'da görev yapan 5 bin 109 öğretmen için meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Öğretmenler dikecek, öğrenciler yiyecek

ANKARA - Altındağ Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Altındağ'da görev yapan 5 bin 109 öğretmen için meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Altındağ ilçesi Gıcik Mahallesi'nde yüz bin metrekarelik araziye öğretmenler ve öğrenciler tarafından meyve fidanları dikildi. Önümüzdeki yıllarda meyve verecek olan ağaçlardan elde edilen meyveler ise Altındağ'daki okullar arasında pay edilerek, öğrencilere dağıtılacak. Sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bizim yetişmemizde bugüne kadar emeği olan bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum.

Günün anlam ve önemine yakışacak bir hediye bugün dikecek olduğumuz meyve fidanlarıdır. İnşallah kısa süre içerisinde meyve vermeye başlayacak. Meyveleri de biz Altındağ'daki tüm okullara dağıtacağız. Öğrencilerimize gıda olacak. Fidanlar büyüdükçe Altındağ yeşillik olacak, Türkiyemize yeşillik olacak" dedi.

Etkinliğin devam etmesi gerektiğini belirten Öğretmen Banu Taşkoyan Akman, "Fidan diktiğimiz için çok mutluyuz. Yetiştirdiğimiz her bir öğrenci bizim için bir fidan. Öğretmenler için en anlamlı etkinlik olmuş. Meyveleri tekrardan sulamaya geleceğiz. Çok güzel bir etkinlik ve artması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Öğretmenler fidanları öğrencilerle birlikte dikerek suladı.

Öğretmenler dikecek, öğrenciler yiyecek

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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