Öğretmenler doğa yürüyüşünde çevre temizliği yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler farkındalık oluşturabilmek için çevre temizliği yaptı.

İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Şeyhmuz Doğan koordinesinde ilçedeki görev yapan 43 öğretmen, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında öğretmenler, atılan çöpleri toplayarak çevre temizliğine dikkat çekti.



Okul Müdürü Doğan, doğa yürüyüşüyle birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek için etrafa atılan çöpleri topladıklarını belirtti.

Gaziantep Valiliği'nce başlattığı "Ben okuyorum, Gaziantep Okuyor" kampanyasına da destek verdiklerini aktaran Doğan, bu kapsamda gittikleri yerlerde 20 dakikalık kitap okuma etkinliği yaptıklarını söyledi.