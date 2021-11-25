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Öğretmenler, Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi ile eğlendi - Son Dakika

Öğretmenler, Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi ile eğlendi

25.11.2021 12:11
Öğretmenler, Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi ile eğlendi

Sevilen stand-upçı Doğu Demirkol, esprileriyle öğretmenlere unutulmayacak bir akşam yaşattı. Gösteriyi, öğretmenlerle birlikte Başkan Büyükakın'da izledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilişinin 93. yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği organizasyonlarına önceki akşam devam etti. Büyükşehir Belediyesi bu anlamlı günün kutlamaları kapsamında ilk olarak pazartesi akşamı Gebze'de Kubat konseri organize etmişti. Ayrıca tiyatro gösterileri ve çeşitli kültürel etkinlikler de yine baş tacımız öğretmenlerimiz için düzenlendi. Öğretmenler Günü olan 24 Kasım Çarşamba akşamı ise öğretmenler son dönemin en sevilen stand-upçıları arasında yer alan Doğu Demirkol gösterisiyle eğlendi. Sevilen stand-upçı tek kişilik gösterisinde yaptığı esprilerle öğretmenlere neşeli ve unutulmayacak bir akşam yaşattı. Gösteriyi öğretmenlerle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da izledi.

BAŞKAN MESLEKTAŞLARI İLE GÖSTERİYİ İZLEDİ

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü organizasyonu kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu. Gösteriyi çok sayıda öğretmenle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da izledi. Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Melih Engin ve Murat Şendoğan, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ile İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu da gösteriyi izleyenler arasında yer aldı.

''DAHA GÜZEL BİR KOCAELİ İÇİN EMEK VERMEYE DEVAM EDELİM''

Gösteri öncesinde kendisi de bir eğitimci olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyakakın meslektaşlarına yönelik selamlama konuşması yaptı. Sözlerine, "Öğretmenler Gününüz kutlu" olsun diyerek başlayan Başkan Büyükakın, "Allah sizlere güzel nesiller yetiştirmeyi nasip etsin. Meslektaşlarımla bu kutlu yolda daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Kocaeli için emek vermeye devam edelim" dedi.

YAŞANTISINDAN ESPİRİLİ KESİTLER ANLATTI

Konuşmanın ardından Doğu Demirkol alkışlar arasında sahneye gelerek gösterisine başladı. Bir saat 15 dakika sahnede kalan Demirkol, gösterisinde kendi hayatından kesitleri espirili örneklerle anlattı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filminde başrol oynayan Demirkol, sette yaşadığı anılarını da yine kendi has esprili üslubuyla anlattı. Gösteride aile yaşantısından anekdotlar paylaşan Demirkol, aile fertlerinin birbirinden tamamen farklı dünya görüşlerine sahip olmalarından hareketle yaşadıkları ilginç ve eğlenceli deneyimleri aktardı.

ÖĞRETMENLER KAHKAHALARLA İZLEDİ

Gösteriyi büyük bir beğeni ve kahkahalarla izleyen öğretmenler ise sevilen komedyene alkışlarıyla karşılık verdi.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Doğu Demirkol, gösterinin sonunda kendisini izlemeye gelen öğretmenlere teşekkür ederek, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti.

KOMEKSEPETİ.COM'DAN ÖĞRETMENLERE HEDİYE

Gösteri çıkışında öğretmenlere komek.sepeti.com sitesinden seçilen el emeği göz nuru hediyeler takdim edildi. Hediyeleri çok beğenen öğretmenler, kendileri için düzenlenen etkinlikler için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

ÖĞRETMEN GÖZÜYLE KOCAELİ RESİM SERGİSİ AÇILDI

Öte yandan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Öğretmen Gözüyle Kocaeli" konulu bir resim sergisi açıldı. Sergide Kocaeli genelindeki Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin farklı tekniklerle çalıştıkları 33 adet eser sergilendi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi işbirliğinde düzenlenen resim sergisi, izleyenler tarafından büyük beğeni gördü.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Öğretmenler, Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi ile eğlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenler, Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi ile eğlendi - Son Dakika
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