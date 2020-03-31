Öğretmenler ek ders ücretleri ile aldıkları kumaşları sağlık çalışanlarına bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenler ek ders ücretleri ile aldıkları kumaşları sağlık çalışanlarına bağışladı - Son Dakika

Öğretmenler ek ders ücretleri ile aldıkları kumaşları sağlık çalışanlarına bağışladı

7 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Barbaros İmamhatip Ortaokulu'nda görevli 30 öğretmen, ek ders ücretleri ile aldıkları kumaşları 5 bin cerrahi önlük dikilmesi için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına bağışladı.

Öğretmenler ek ders ücretleri ile aldıkları kumaşları sağlık çalışanlarına bağışladı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Barbaros İmamhatip Ortaokulu'nda görevli 30 öğretmen, ek ders ücretleri ile aldıkları kumaşları 5 bin cerrahi önlük dikilmesi için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına bağışladı. Kumaşlar, meslek kurslarında önlük haline getirilecek sağlık çalışanlarına dağıtılacak.


Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Barbaros İmamhatip Ortaokulu'nda görevli 30 öğretmen, ek ders ücretlerini korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için bağışladı. Okulda görevli öğretmenler, ek ders ücretlerini bağışlayarak, 5 bin cerrahi önlüğün üretiminde kullanılabilecek kumaş satın aldı. Öğretmenlerin bağışladıkları kumaşlar, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışlandı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Barbaros İmamhatip Ortaokulu'nda Müdürü Zafer Pınar ve Müdür Yardımcısı Mustafa Körkem Taşöz, satın alınan kumaşlarını Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne götürerek, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney'e teslim etti. Öğretmenlerin bağışladığı kumaşlar daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan atölyelere gönderildi. Kumaşlarla atölyede üretilecek olan cerrahi önlükler kısa sürede tamamlanarak hastanelere dağıtılacak.


"Öğretmen arkadaşlarımız bizi çok duygulandırdılar"


Öğretmenlerin fedakarlıklarının kendilerini çok duygulandırdığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Çin'den çıkan bu virüs nedeni ile hem dünya hem de ülkemiz ciddi anlamda etkilenmiş durumda. Tüm Türkiye'de olduğu gibi hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem de Valiliğimize bağlı diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte güzel bir mücadele örneği sergiliyoruz. Bugün de Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Körfez Barbaros İmamhatip Ortaokulunun öğretmenlerinin güzel bir dayanışmasına örnek oluyoruz. Sağ olsun oradaki öğretmen arkadaşlarımız bizi çok duygulandırdılar. Güzel bir etkinlik yapmışlar. Bizlerin ne kadar yoğun çalıştığını görerek, 'Acaba ne yapabiliriz' diyerek güzel bir çalışma yapmışlar. Kendi ek ders ücretlerini biriktirerek bizim görmüş olduğumuz gömleklerin üretiminde kullanılacak olan kumaşları almışlar. 5 bin önlüklük kumaşın ücretlerini kendi aralarında toplayarak satın almışlar. Bugün bunu bize bağışladılar. İnşallah bunlar Milli Eğitim Müdürlüğümüzün atölyelerinde dikilecek ve halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Bizim batı ülkelerinden farkımız burada. Çok güzel dayanışma örnekleri sergiliyoruz. Büyükşehirler ile Anadolu'nun çok güzel birliktelik örnekleri var. Tarihimiz boyunca her türlü zorlukların üzerinden dayanışma sayesinde çıktık. Bundan sonra da böyle olmasını ümit ediyorum" dedi.


"5 bin önlük üretilebilecek kadar kumaş aldılar"


Hayata geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Barbaros İmamhatip Ortaokulu'nda Müdürü Zafer Pınar ise, "Malum süreçten dolayı öğrencilerimiz eğitime uzaktan eğitimle devam ediyor. Öğretmenlerimiz de bu süreçte öğrencilerimize evden destek oluyor. Ama Bakanlığımız bu süreçte öğretmenlerin ek ders ücretlerini ödemeye devam ediyor. Bu kapsamda öğretmenler aldıkları ek ders ücretlerini bağışladılar ve 5 bin önlük üretilebilecek kadar kumaş aldılar. Biz de bu önlükleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışladık. İnşallah bu sıkıntılı günleri beraber atlatacağız. Biz kamu kurumları olarak bir bütünüz. İnşallah sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde süreci atlatacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:36 Kaynak: İHA

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