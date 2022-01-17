Öğretmenler "eşekli kütüphane" ile vatandaşları kitapla buluşturuyor - Son Dakika

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde görevli iki öğretmen, eşek sırtında oluşturdukları "Gezici Kütüphane" ile kapı kapı gezerek vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt Ortaokulu Müdürü Feyzullah Çelik ve Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu, 1940'lı yıllarda eşek sırtında seyyar kütüphane hizmeti veren ve "Eşekli Kütüphaneci" olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den esinlenerek "Gezici Kütüphane"yi hayata geçirdi.

Yaklaşık 20 gün önce hayata geçirilen projeyle iki öğretmen, kitapları köy sakinleriyle buluşturuyor.

Kitap dağıtımında öğretmenlerine eşlik eden iki öğrenciden biri elindeki küçük davulu çalarak kütüphanenin geldiğini vatandaşlara duyuruyor.

Okulun müdürü Çelik, AA muhabirine, köyde okuma bilincini artırmak için projeyi başlattıklarını belirterek, "Evlere gidiyoruz, kitap dağıtıyoruz, iki hafta süre veriyoruz ve okunan kitapları yenisiyle değiştiriyoruz. Evlere gittiğimizde haber vermek amacıyla çocuğumuz davul çalarak 'gezici kütüphane geldi' diyor ve vatandaş evinden çıkıyor. Kitap veriyoruz, okuduğu kitabı alıyoruz." dedi.

İlginin çok güzel olduğunu aktaran Çelik, taşımalı öğrencilerden dolayı talep gelen çevre köylere de kısa sürede gideceklerini söyledi.

"Daha çok hikaye kitaplarına rağbet gösteriyorlar"

Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu da herkesi kitapla buluşturmayı ve Türk edebiyatının seçkin eserleriyle tanıştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Proje sayesinde evde kitap okuyan velilerin öğrencilere rol model olacağını anlatan Uslu, "Projeyi hazırlarken ilgi olmazsa diye endişemiz vardı ama velilerimiz olumlu şekilde dönüt verdiler. Daha çok hikaye kitaplarına rağbet gösteriyorlar." diye konuştu.

"Eşekli Kütüphaneci" olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den esinlendiklerini ve bu geleneği sürdürmek istediklerini vurgulayan Uslu, "Arabamız da var onunla da dağıtabilirdik, eşeği kullanmamızın sebebi eskiye atıfta bulunmak, o kültürü yaşatmak ve dikkati çekmek. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum, velilerimiz ve öğrencilerimizin çok ilgisini çekti." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Sinan Öztürk ise köyde projeye ilgi gösterildiğini belirterek, öğretmenlere teşekkür etti.

Köylülerden Gülsüm Bolat ise kitap okumayı çok sevdiğini anlatarak, "Sağ olsunlar evimize kadar kitaplarımızı getiriyorlar, böyle güzel bir etkinlik yaptıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. İki hafta okuduktan sonra kitaplarımızı değiştireceğiz." dedi.