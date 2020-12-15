Öğretmenler eski sıra ve masalardan dezenfektan standı üretti - Son Dakika

Muş'ta bir okulun öğretmenleri, atıl durumdaki sıra ve masalardan pedallı dezenfektan standı üretti.

Yeşilyurt Mahallesin'deki İlyas Sami İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla eski sıra ve masalardan stant yapmaya karar verdi.

Okulda kullanılamayacak durumdaki sıra ve masaları tasarım ve beceri atölyesine taşıyan öğretmenler, bunlardan pedallı dezenfektan standı elde etti.

Öğretmenler dezenfektan yerleştirdikleri stantları, öğrencilerin rahatça kullanabilecekleri noktalara bıraktı.

Okul müdürü Seracettin Koçlardan, yaptığı açılamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğretmenlerle bir araya gelerek, okulda kullanılmayacak durumdaki sıra ve masa ayaklarından pedallı dezenfektan cihazı üretimine karar verdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin buna yönelik atölyede çalışma başlattığını belirten Koçlardan, şunları kaydetti:

"İlk etapta deneme olarak 3 dezenfektan cihazını yaptık. Daha sonra okulumuzun olanaklarını kullanarak hocalarımızla birlikte seri üretimine başladık. Hedefimiz okulumuzun bütün sınıf ve koridorlarına el değmeden pedallı dezenfektan cihazını koymak ve çocuklarımızın daha hijyenik koşullarda eğitim ve öğretime başlamasıdır. Atıl durumdaki malzemelerin geri dönüşümünü yaparak okulumuzun ekonomisine de katkı sağlıyoruz."

Sınıf öğretmeni Gülşah Türkmen de salgın nedeniyle öğrencilerinden uzak kalmalarından üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Biz de okulda bulunduğumuz dönemde çocuklarımızın eğitim ve öğretime daha iyi şartlarda devam etmeleri için bu çalışmayı yaptık." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Sabri Uslu ise kullandıkları malzemelerin tamamının geri dönüşüm malzemesi olduğuna vurgu yaparak, maliyetsiz şekilde stant ürettiklerini anlattı.