Öğretmenler ev ev dolaşıp öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yaptı - Son Dakika

Öğretmenler ev ev dolaşıp öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yaptı

Ahlat'taki öğretmenler öğrencilerini evlerinde ziyaret edip hediye paketleriyle bayramlarını kutladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğretmenler, evlerinde ziyaret ettiği öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yaptı.

Öğretmenler, korona virüs önlemleri kapsamında okullarına ara verilen ve evlerinde bulunan öğrencilerini unutmadı. Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen ara nedeniyle evlerinde bulunan öğrencilerini ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Alpaslan Ortaokulunda görev yapan öğretmenler; balon, bayrak, şeker, çikolata ve içlerinde küçük hediyeler bulunan paketlerle ev ev ziyaret ettikleri öğrencilerine vererek bayramlarını kutladı. Öğretmenler, ayrıca hediye paketlerinin içine öğrencileri için güzel sözlerden oluşan notlarda yazarak kalplerine dokundu.

Öğretmenlerinin yaptıkları sürpriz ziyaretler ve hediyeler için mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler ise öğretmenlerine teşekkür etti.

"Öğretmenlerimizin sürprizi bizi çok mutlu etti"

Alpaslan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Kırklar, öğretmenlerinin yapmış olduğu sürpriz için çok mutlu olduğunu ifade etti. Korona virüs salgını nedeniyle okullarında olamadıkları ve 23 Nisan'ı kutlayamayacakları için biraz üzüldüklerini ifade eden Hayrunnisa Kırklar, "Biz korona virüs nedeniyle okulumuzda gösteriler yapamadık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamadık. Ama öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Bizim bize hediyeler, bayraklar, balonlar getirdiler. Çok mutlu oldum, öğretmenlerime teşekkür ederim" dedi.

Alpaslan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi İsa Kırklar da, bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu belirterek, "Korona virüs nedeniyle okula gidip gösteri yapamadık, coşkumuzu atamadık. Ama hocalarımız bizlere sürpriz yaptı. Evlerimize gelip bizlere hediyeler verdi. Bizim bayramımızı kutladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizin bayramlarını evlerinde kutladık"

Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın ise korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen ara sonucu bu yıl öğrencileriyle birlikte okullarda kutlama yapamadıklarını belirtti. Farkındalık olsun diye öğretmen arkadaşlarıyla birlikte öğrencileri evlerinde ziyaret edip hediyeler vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladıklarını ifade eden Yaşasın, "Mevcut korona virüs durumundan dolayı okullarımızda coşkuyla bir kutlama yapamadık. Ama bunu en azından minimize etmek amaçlı öğrencilerimizi sevindirmek için küçük paketler yapıp, küçük mesajlarla onların yüreklerine dokunmaya çalıştık. Mutlu oldular, bizde tabi ki mutlu olduk. Tüm öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.